周三國際原油價格連續第2日走跌，投資人擔心亞洲的新冠肺炎疫情急升，以及美國通膨壓力升高可能促使聯準會提前升息，進而削弱經濟成長力道，而這些都是不利於原油需求前景的因素。

目前美國期油下挫1.22%，報每桶64.69美元。布蘭特期油下跌1.05%，至每桶67.99美元。

在隔夜市場，因亞洲疫情急升，以及媒體報導美國和伊朗在核協議方面取得進展，使原油供應增加的預期升高，美國期油下跌1.2%，布蘭特斯油跌1.1%。

投資人原本對原油消費大戶美國與歐洲的經濟解封相當樂觀，在周二隔夜市場，布蘭特期油早盤一度漲破每桶70美元。但隨著印度、台灣、越南和泰國的新冠肺炎確診數激增，並啟動新一輪的行動限制措施後，投資人擔心亞洲的燃油需求將放緩，使原油價格承壓。

Vanda Insights能源分析師Vandana Hari表示，周二的行情再次證明70美元代表著「非理性的榮景」。全球需求情勢仍然充滿挑戰，現在全球解封和封鎖的步調，可能是自疫情爆發以來最不一致的。

通膨的不確定性也促使投資人減少對原油等高風險資產的曝險。西太平洋銀行（Westpac）資深經濟學家Justin Smirk表示，避險氣氛正在漫延。聯準會若因通膨壓力而提前升息，恐將不利於經濟成長前景和大宗商品需求。

聯準會雖已表示目前近零的利率水準將維持不變，直到2023年，但期貨市顯示投資人預期聯準會可能在2022年9月就開始升息。

(時報資訊)