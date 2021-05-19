疫情大爆發，全國進入三級警戒，台股今(19日)收盤雖小跌13點，但外資由買轉賣，也讓新台幣匯率由早盤的一度強升1.14角，到下午盤翻貶，終場收在27.982元兌1美元，貶值3分，成交金額13.57億美元。

台北外匯市場新台幣兌美元今日以27.93元、升值2.2分開出，早盤勁揚逾1角，最高來到27.838元，但在台大醫院傳出10人確診消息後，新台幣升幅收斂，下午盤更由升轉貶，盤中最高來到27.838元兌1美元，最低來到27.989元兌1美元。

台股今(19日)大洗三溫暖，指數上下震盪逾260點，終場加權指數收在16132.66點，小跌13.32點，成交值4383億元，外資及陸資結束連2日大買超，反手賣超293.81億元。

美股周二在通膨疑慮籠罩，以及新屋開工數據表現疲弱下，四大指數開高走低，終場全數收黑，美元指數也跌破90大關。

(中時新聞網)