港府昨宣布，香港駐台經濟貿易文化辦事處暫停運作。台灣中央研究院前副研究員林泉忠今（19日）於港台節目評論稱，關閉駐台辦事處的決定反映港台官方交流歷史性倒退，亦反映了當前兩岸關係。他認為，香港台灣殺人案犯嫌陳同佳移交台灣的事件亦很難有進展。

林泉忠指出，北京自從蔡英文上台後一直不喜歡她，經過一段時間觀察後，2018年台灣派出陸委會參事盧長水出任台北經濟文化辦事處駐港代表，但卻無法履新，至2020年都未能夠續職，被逼返回台灣。林泉忠解釋，因為港府要求盧長水簽下一中原則切結書，才願意向他發出工作簽證，但這是以前沒有的新要求。台灣有8位人員簽證今年到期，看不到台灣官員日後會簽有關切結書，屆時既然無台方官員在港，料台灣駐港辦事處日後將轉型至民間代辦性質，功能大減。

至於兩地關係，林泉忠認為未來一定會轉差，而陳同佳移交台灣的事件亦很難有進展。他補充，一旦台灣駐港處變成民間代辦，屆時將沒有公權力，需要事事要向台北請示。

(中時 )