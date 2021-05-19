疫情升溫，面對有史以來最大停課潮，全台最大規模的遠距教學需求應運而生。亞太電信除配合教育部防疫停課政策，免費贊助經濟弱勢學生2千門15天4G上網吃到飽預付卡門號外，數位門市推出不綁約、購卡到開通只要10分鐘月租98元4G輕速上網吃到飽方案，同時提供月租238元不降速上網方案，滿足短期停課遠距教學需求。另同步推出多款0元平板和筆電方案、還有AI機器人Kebbi Air 凱比同學、英文學習品牌希平方推出的英語線上課程等優惠，讓孩童上網、連網設備、學習資源一次備齊，在家停課不停學！。

亞太電信數位門市跨界攜手萊爾富、全家便利商店，提供用戶24小時不打烊，10分鐘快速驗證、購卡及開通的便利服務，5月申辦量較4月大幅成長3成。除提供月租238元4G不限速上網吃到飽、網外市話贈送40分鐘方案外，同時提供中度上網使用者月租98元及148元兩種選擇，每月分別贈送8GB及10GB流量，流量用畢分別享3Mbps及12 Mbps輕速上網吃到飽。此亦為業界唯一不綁約最自由的方案。

工欲善其事、必先利其器，在家遠距學習最忌諱長期緊盯3C產品，使用大螢幕平板、筆電更能減輕學童視力負擔，亞太電信的4G壹網打勁特案，月付588元、綁約36期，華碩14吋筆電 E410MA原價13,900元，優惠價只要0元、華碩15.6吋X509MA原價15,900元，優惠價2,990元，另，三星10.4吋八核心平板Tab A7 Wi-Fi T500僅需0元即可帶走。即日起至5月30日，凡於數位門市單購電腦或平板即送市價1290元負離子空氣清淨機。

為讓學生在家也能輕鬆自主學習英文，針對小學至國中的孩童，亞太電信推出超萌陪伴型AI機器人Kebbi Air 凱比同學，內建徐薇英文等7家以上知名英語教學機構合作教材，同時呼應教育部108新課綱，納入語文和程式編輯教育等相關課程。此外，針對國高中學生則是提供英文學習領導品牌「希平方」的英語線上課程「攻其不背」，月租600元，就能享有每月4堂網路口碑英語課程，在家學習英文不間斷。

(科技)