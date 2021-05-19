高雄漢王洲際飯店公告即起自主性停業至6月2日，期間員工薪水照給。（柯宗緯攝）

疫情重創高雄觀光業，飯店響應自主性停業。漢王洲際飯店即起停業至6月2日，期間員工薪水照給，強調「雙北不封城、我封店」，初估損失500萬元。另家主打背包客市場的「單人房」停至28日，佛心讓20多個員工放有薪假，損失約200多萬元。

高市旅館公會理事長周文彬指出，旅宿業住房率慘剩不到1成，業者慘兮兮，幾乎等不到客人上門，開門營業就是賠，部分業者求生則積極轉做防疫旅館，有的則讓員工消化積假。

漢王洲際飯店總裁林富男表示，飯店公告因應新冠肺炎疫情增溫，北台灣確診數攀升，為保護員工安全，淨空場域進行全方位消毒，飯店5月18日起至6月2日止實施休店。

林富男指出，關於原本訂房客人的權益，已協助轉住高雄同等級飯店；由於店內安全及清潔消毒需要，由副總經理全權調整班表；休店期間，67名員工薪水照給，也特別提醒休假員工應留守在家中，不得外出旅行。

日前案2150入住「單人房」，足跡公布後，業者損失慘重。總經理蘇鵬今透露，第一時間接到通知，緊急大清消，匡列的3名員工採檢為陰性，但他怒斥該案隱匿足跡，當天入住填寫資料未確實，很缺德沒吐實去過疫區，氣得他喊告。

蘇鵬今表示，單人房站前館、林森館即日起停業至28日，20多個員工放有薪假，損失約200多萬元；他有意將來調整營運方向，先轉型為防疫辦公室，提供1人1間辦公使用，或是接長租型客人比較安全及穩定。

(中時 )