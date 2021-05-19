40歲張柏芝9年前與謝霆鋒離婚後，就扛起照顧兩個孩子重擔，淡出演藝圈，今年初她參加實境秀《乘風破浪的姐姐2》，人美又有個人特色的她人氣翻漲，傳聞這半年內她狂接代言、節目，至少5000萬人民幣，約2.1億台幣進帳。最近她參加新節目，透露上了《浪姐2》後終於認了跳舞是她死穴，「我覺得我們人生真的沒有那種節目了，就算有我們都不會接。」

張柏芝2006年嫁給謝霆鋒，陸續生下兩個小孩，2011年驚爆離婚，2018年張柏芝丟出震撼彈，宣告生了第三胎小兒子，但拒絕透露兒子生父身分，身為三寶媽的她最近以《浪姐2》回歸小螢幕，大陸媒體則爆她因為這節目半年來狂撈上億台幣，原本她在北京就有獨立雙層別墅，近期又在上海買入新豪宅，荷包賺滿滿。

張柏芝坦言不會再參加唱跳節目。（圖／翻攝自秒拍）

張柏芝與張馨予因《浪姐2》結為好友，最近兩人都受邀參與《讓生活好看2》，節目預告中兩人坐在客廳邊吃東西邊聊天，談到以後還會不會上《浪姐2》這類唱跳節目？張柏芝篤定表示：「不參加，一次就夠了。」張馨予也自嘲上節目跳舞跳到「懷疑人生」，自信心全被擊敗，尤其是觀眾的酸言酸語更讓兩人覺得挫折。

張柏芝跟張馨予聊到不會再參與類似《浪姐2》的節目。（圖／翻攝自秒拍）

張柏芝直說，起初參加節目的主因是想挑戰自己，「確實那個節目真的幫助很大，但是我覺得對我們演員來講確實非常難」，也挑明宣告：「我覺得我們人生真的沒有那種節目了，就算有我們都不會接。」張柏芝更說一開始她以為是生過小孩身體變差，但後來發現是「心」的問題，現在的她已經40多歲，人生已經過了一半，也沒那麼勇敢，要適時將自己脆弱、柔軟的一面展現出來，不要太逞強，才是聰明的表現。

(中時新聞網)