全台疫情持續升溫，待在家、減少外出有助防疫，又能保護自己與家人健康。遠傳電信針對遠距工作、線上學習，以及娛樂等不同需求推出優惠方案，在嚴峻的時刻與民眾齊心防疫。另外宣布將贊助10000張15日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢，用於疫情期間遠距學習。

上班族遠距工作網路需求大，若要常開視訊會議，或是有其他高速上網的需求，申辦遠傳心5G，加碼贈最高9000元遠傳幣，指定方案再加碼贈500元遠百禮券。另外，5月底前申辦遠傳網路門市限定的4G 499上網吃到飽，加碼送1000元遠百禮券，讓上班族可在未來疫情趨緩時前往百貨血拼。

全台高中以下已停班停課，為了讓孩童在家學習不中斷，遠傳親子寶貝方案只要月付149元就可享網內免費、上網1Mbps吃到飽，非常適合閱讀文章、查資料；若要讓孩童在課餘看影片、玩遊戲，又不希望影響平日的學習專注力，月租費再加149元，可享周末4G全速上網吃到飽。因應雙北市的「停課不停學」，遠傳長期合作的PaGamO平台將統籌安排相關學科任務給停課學生，遠傳也共同提供數位素養及數位科技的跨領域學習內容，讓小朋友在停學期間免費使用及學習。

針對成員較多的家庭，遠傳大無線專案免等施工安裝，月租費699元立刻搞定全家上網，一次滿足全家工作、學習、娛樂的上網需求。用量不高的用戶，也可選擇月付299元，大螢幕平板0元帶回家。另外，對於因疫情僅需要短期上網需求的族群，遠傳推出「遠傳易付防疫上網包」，免綁約、免月租，可隨時儲值，既能保有使用彈性又能使用順暢網路；即日起到遠傳直營門市申辦，只要1199元就享有連續2個月無限飆網及100元國內免費通話費、再贈30天網內通話費2,000元。

上班族工作、孩童學習之餘，在疫情時刻也不宜外出活動，根據遠傳friDay影音統計，本周周末在線觀影人數、觀影時數較上周雙雙成長近1成，由英雄漫畫改編主打痛快復仇的獨家韓劇《模範計程車》、李昇基第一部19禁作品以精神病患為題材的《MOUSE窺探》以及《大發不動產》稱霸前三名；正值防疫時刻，遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金，5月新片包括獨家日劇《深深地戀愛》、《大豆田永久子與三個前夫》，以及票房院線《細物警探》、《哥吉拉大戰金剛》等強檔影片。

(科技)