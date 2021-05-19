韓國新人女團aespa由Karina、Winter、Giselle、Ningning組成，17日推出第三張單曲《Next Level》回歸歌壇。該曲改編自「玩命關頭系列」外傳電影《玩命關頭：特別行動》中的OST，這次加入新旋律，讓aespa以她們獨有色彩重新詮釋，當天的線上記者會上，成員Giselle表示，看電影時就非常喜歡這首歌，很開心有機會用她們的聲音來演繹。Ningning則稱，她們這次很努力在準備，希望大家會喜歡。

aespa去年11月推出出道單曲《Black Mamba》，MV上線後24小時便突破2000萬觀看次數，並在52天內達到1億播放量，成為最短間破億的出道MV，她們也在Gaon Chart頒獎典禮上，奪下音源部門年度新人，讓她們直呼是「出道以來最難忘的時刻」，成員Winter更稱，每當想起拿到新人獎的那個當下，都讓她們覺得全身充滿力量。雖然相當感激且榮幸能獲得這樣的佳績，但Giselle也謙虛地說「因為我們還是新人，比起創造紀錄，展現成長的模樣才是我們現階段的目標」。

恰巧在新冠肺炎疫情期間出道的aespa， 許多實體活動都不能舉辦，成員Karina也提到，雖然很遺憾無法立刻跟粉絲直接見面進行交流，但他們會努力透過社群平台與YouTube和大家多多互動。記者會最後，成員們除了希望可以多多支持她們的新歌外，也不忘貼心叮嚀MY們（官方粉絲名）要注意健康、好好照顧自己。

(中時 )