配合防疫，瓦城泰統集團宣布自即日起雙北門市暫停內用，僅維持外帶外送服務，包含旗下泰式「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月 泰BBQ」，與全台最大湘菜品牌「1010 湘」、跨菜系中式料理「時時香」、跨國界南洋餐飲品牌「YABI KITCHEN」7大品牌，共計63家分店均暫停內用。

為積極配合政府政策與百貨商場防疫措施，各縣市另有部分門市彈性調整營業時間。為鼓勵顧客使用外帶服務，即日起至5月31日，透過LINE官方帳號「wa10」線上預約餐點並到店自取，單筆滿額即享85折優惠。

瓦城以最高規格標準，確保餐點衛生與防護，進一步推行「外送零接觸取餐」，除落實外送員取餐配戴口罩、量測體溫及實聯制外，更增設外送專屬取餐區及零接觸取餐流程，外送員可透過清楚指引及取餐代號標示，自行取用外送餐點；系統性地管理現場衛生安全，搭配外送平台既有防疫措施，有效減少人員接觸，最大限度降低感染風險。

除此之外，「瓦城」、「時時香」、「YABI KITCHEN」更推出午間限定餐盒，包含瓦城「綠咖哩椰汁雞餐盒」、「風味椒麻雞餐盒」、時時香「3.5杯雞餐盒」、「蔥爆鮮嫩牛餐盒」及YABI KITCHEN「超濃郁咖哩燒雞飯」、「檳城炒粿條」等，將大家最愛的熱門菜色濃縮成餐盒形式，滿足你不論是辦公室團體訂餐或是一人獨享的需求。

瓦城泰統集團表示，集團對於品質管理一向嚴謹對待，自去年起即成為「全台唯一」旗下全數品牌通過SGS升級版餐飲衛生管理標章的餐飲集團，將全力配合政府實施的各項防疫政策，用心打造「安心餐廳」持續與大家一起攜手防疫。此外，因應地方政府防疫相關措施如停課、減少通勤，同仁可依個人需求申請防疫照顧假或年休。集團同步啟動分流、分班制度，除減少同仁交叉接觸，亦確保最佳人力配置等措施，齊心協力共度眼前挑戰。

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