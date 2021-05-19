蘇慧倫以《面面》專輯入圍第32屆金曲歌后，但近來疫情大爆發，全台升至三級警戒，她不但來不及慶祝入圍金曲獎，也無法啟動「生命之花」高雄演唱會宣傳，她這幾天待在家防疫，並且親自下廚，不擅長廚藝的她，今天中午問6歲兒子想吃什麼？得到的答案是：「想吃水餃。」讓她心裡超感動覺得「真是太好了，太體貼了」。

由於全台學生停課，蘇慧倫家裡客廳已成了兒子的遊樂場也是運動場，她跟兒子24小時黏在一起，笑稱在家防疫不但要練廚藝、也練耐性，瞬間崇拜起學校老師育兒功力。

她在臉書分享心情，表示「雖然大家生活的習慣與節奏改變，心情難免被影響，但是外在的波動越大，我越告訴自己心要安定，保持信心，用正向的心情去面對。」她也很感激第一線醫護人員，「能平安的待在家裡，要多麼感謝前線的醫護人員、為防疫付出的人員，還有必需堅守崗位好讓大家的生活能持續運轉的人。」

蘇慧倫今天為兒子準備的午餐。（摘自臉書）

(中時 )