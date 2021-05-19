新冠肺炎疫情升溫，即將畢業的樹德科大電通系學生李信澄，針對全國各地進出場所須採實聯制記名方式，推出一款更安全、便捷的登入系統：「配合防疫新生活運動之全國性實聯制追蹤系統」，民眾使用智慧型手機就可以操作。

此作品屬於數據庫分析領域，適用於醫療或數據庫分析別，可有效幫助衛福部、疾病管制署等疫調相關人員，追蹤國內所有新冠肺炎確診者的蹤跡，藉其延伸調查周遭染疫人員。

為研發此項系統，李信澄走訪高雄市各場所調查實聯制的推動情形，所得結果約6成店家使用紙本記錄，約兩成店家使用Google表單做成紀錄，剩餘的店家則無進行相關紀錄事項。

目前政府研發的APP尚未普及，但該項系統可以整合手動紀錄與各樣軟體，利用雙資料庫查詢方式，降低實聯制上傳到資料庫所需的時間及資料大小，可以預防伺服器在全國民眾大量使用時的當機、頻寬堵塞情況發生。

李信澄表示，數據庫對多數企業或公司行號而言，都是標準配備，但系統是否能夠負荷全國民眾所使用，則須要具專業的特殊程式撰寫，包括料庫所存放的容量、民眾在實聯制登記的頻寬、資料寫入的速度、網頁的負載等。

他希望，自己研發的系統可以對日趨嚴重的疫情有所幫助，商家不用付其他簡訊費或申請QR碼，相對簡易省錢又快速。

對於民眾擔心的個資外洩問題，李信澄表示，該系統是依照各縣市推動的「防疫新生活運動實聯制登記表」，內容僅有民眾到訪日期、到訪時間、個人姓名、個人連絡電話、當次同行人數，符合政府的規定。

(中時 )