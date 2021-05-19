軍事網(Military.com)報導，美國空軍稱，伊利諾州中部的聖路易機場(St. Louis Airport)發生1架F-15QA「先進鷹」(Advanced Eagle)戰鬥機，在地面上發生啟動彈射椅的事故，2名飛行員受傷。這架F-15QA是卡達所有，是因為測試工作而暫時由美國空軍操作。
當地媒體報導，事件發生在當地時間上午7:30，2名飛行員落地後受到輕傷，立即送往醫院進行傷勢評估。
當地媒體的照片顯示，事故的F-15在跑道上缺少座艙罩與彈射椅，戰機未配掛任何額外設備。
F-15QA是卡達空軍獲得的F-15改進型，Q就是卡達(Qatar)的字母首，A是指「先進型」(Advanced)，可以把它視為美國空軍剛獲得的新型F-15EX 「鷹2世」(Eagle II)是同一世代的，美國空軍在今年初獲得2架F-15EX。
依據美國軍事企業的慣例，新型或特製型戰機都會保留1~2架在企業內部，做為性能測試與新裝備的實驗之用，這架F-15QA應該就是這個角色，它雖然在產權上屬於卡達，但是會一直留在波音公司做為實驗機。
操作這架飛機的是美國空軍飛行員，所以不會是卡達空軍的素質問題，事故原因正在調查中。
(中時新聞網)
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