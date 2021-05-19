北市醫療量能吃緊！柯文哲發令徵召退休、離職醫護 曝陽性率5.1％「傳染可被壓制」

全國疫情升溫，至今已有多家醫院發生院內確診情形，台灣指標性醫院台大醫院也傳出員工確診，外界憂心將釀成院內感染。台北市長柯文哲指出，院內感染一定會發生，重點在於是否有效控制、防止蔓延，畢竟病毒潛伏期有2到7天，期間做什麼檢測都難以知悉。

柯文哲曾服務過的台大醫院，今傳出發生新冠肺炎院內群聚，10名非醫療員工採檢陽性，即起停收病人，外界擔心其他醫院將仿效，也有消息指出台大醫院有意將病患分流，關心北市府態度。

柯表示，台大只是不收新住院病人，但重症病人或新冠肺炎病人還是會收，「因為它停下來先想看看，檢查完就會做調整。」之後不可能繼續拒收病人，畢竟台大醫院是國家醫院，裡面有幾千床，不可能一下子移出，必須分區、分艙分流，把病人移出來的說法很不切實際。

由於確診者增多，有民眾憂心院內感染會越發嚴重。柯認為，院內感染一定會發生，重點在於能否有效控制，如同和平醫院也有2名病人，住幾天後才發現是新冠肺炎 ，但台灣過往從SARS學到經驗，就算有院內感染，也能相當有效的控制。

「重點是發生以後不要蔓延。」柯強調，過去大家沒想到有社區感染，那些收進來的病人，病毒潛伏期有2到7天，期間做什麼檢測都無效，後續卻出現肺炎症狀，過往還有骨折病人開完刀後才發病。

(中時 )