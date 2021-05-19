疫情飆升，指揮中心今公告全國進入第三級警戒。立法院今日更傳出勞動部一名立院國會聯絡人確診新冠肺炎，立委即在line群組中熱議，更引發「立法院不要再開會」提議。不過，立法院人士表示，已向勞動部確認過該員足跡，確定近期並未到立法院，相關的資訊必須由疫情指揮中心統一說明，院內也從上週起開始大消毒。

(中時新聞網)