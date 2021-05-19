傳國會聯絡人確診 立委熱議是否停止開會 16:442021/05/19 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情飆升，指揮中心今公告全國進入第三級警戒。立法院今日更傳出勞動部一名立院國會聯絡人確診新冠肺炎，立委即在line群組中熱議，更引發「立法院不要再開會」提議。不過，立法院人士表示，已向勞動部確認過該員足跡，確定近期並未到立法院，相關的資訊必須由疫情指揮中心統一說明，院內也從上週起開始大消毒。 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 (中時新聞網) #立法院 #立委 #國會聯絡人 #熱議 #開會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 關之琳被封專業小三 被問是否願意當情婦回應毀三觀 10:062021/05/18 娛樂 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 高嘉瑜為「內湖人」批台電 竟遭自家人出征：有這種立委還需要敵人嗎 09:332021/05/18 政治 台灣確診數狂飆 過來人韓媳給防疫建議：請放棄人生兩週 10:542021/05/18 娛樂 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 政治熱門新聞 陳時中不敢蓋方艙醫院？楊志良脫口狠酸一句 全場笑翻 - 政治 郭正亮爆萬華阿公店有黑數 沈富雄：這點他很內行 - 政治 陳時中本來不願快篩？醫學會理事長驚爆不為人知內幕 - 政治 40萬劑AZ疫苗今抵台 林濁水爆內幕：太令人驚嚇 - 政治 該承認蔡英文「不缺電」在唬爛嗎？媒體人曝綠營正陷入兩難 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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