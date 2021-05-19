中央疫情指揮中心宣布全國防疫升級為第3級警戒，交通部民用航空局宣布，所有國內線機場即刻起提升防疫，內候機室禁止飲食、減少出入口並採實聯制，民航局也協調各航空公司，國內線航班退票免收手續費。

民航局指出，所有機場立即著手減少進、出口，且採實聯制登記，進出人員需持通行證或透過QR code登錄。

各機場內的餐廳用餐同樣採實聯制，內候機室則全面禁止飲食。機場與航空公司的清潔消毒作業，比照上周雙北地區升級時作法，各航空公司於各處登機門落實旅客登機前消毒作業；機場內每小時清潔消毒1次，每天晚上並進行1次深度清消。

今日下午3點30分起，旅客辦理國內線航班退票時免收手續費，此措施暫訂執行至28日深夜24時止。

民航局說，已請航空公司宣導旅客於登機前上廁所，並由航空站加強廁所清潔，國內線機上廁所原則不開放使用，但旅客如因生理因素仍有如廁需求，則由空服員於每次旅客使用後進行清消。

(中時 )