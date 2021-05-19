何志偉爆：選區有去疫區出現症狀的個案堅不去就醫。民進黨提供

何志偉爆：選區有去疫區出現症狀的個案堅不去就醫。民進黨提供

全國今天升到第三級防疫警戒，民進黨今視訊中常會，據轉述，立委中常會何志偉驚爆，有選區里長反應，有民眾去過特定區域，回來發燒喉嚨痛腹瀉好幾次，打死不願意去檢測就醫，卻沒有強制機制因應。

他說，高風險區域有些地方可能還是會有疏漏，對於「零星未匡列」、有高度疑慮者，應有快速的機制，強制這些人篩檢。

據轉述，身兼黨主席蔡英文總統表示，醫護強制施打目前政院和指揮中心仍在討論，黨中央可以成立專責小，組蒐集黨公職回報民意，提供給政院和指揮中心參考。

據轉述，何志偉指出，民眾自發性去檢疫站檢疫是好事，但還是要再加大，例如對於有高度疑慮者，應該強制篩檢；此外，還有一些特別服務業的工作者開始不見人影，風險會有擴散疑慮，檢疫站強度應該要再拉高，否則風險還是會在，雖然台北今天看起來個案數有減少，但是不能只看台北。

此外，新一批AZ疫苗今運抵台灣，據轉述，不少中常委建議，應讓基層診所、軍隊等團體優先施打；台北市議員中常委梁文傑更建議，警察加強查緝地下酒店、小吃部，避免防疫再現破口。

據轉述，民進黨團總召柯建銘在立法院報告時則表示，行政院版《防疫及紓困振興特別條例》修正草案昨已排入本週五院會議程，黨團將提逕付二讀，希望能在本會期順利完成三讀，讓特別條例效其延長1年，並增加2,100億元特別預算。

由於今天是民進黨首度視訊中常會，據轉述，民進黨秘書長還跟所有參與視訊的中常委說，因為大家都在關注，今天大家視訊畫面都會被媒體播放出去，所以大家務必保持精神、記得要微笑；這時有中常委問，戴口罩怎麼微笑？蔡總統趕緊教大家，「用眼睛微笑」。

據轉述，林錫耀黨務報告時表示，根據黨中央最新民調，高達9成民眾對團結抗疫有信心，顯示民眾對政府防疫的信心很強。

(中時 )