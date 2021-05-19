台股五月震盪幅度巨大，除了指數單日振幅加大，不少熱門電子股與傳產股經常出現一日漲停、一日跌停的情況。外資方面今天又再轉買為賣293億元，此時操作難度升高。法人建議在此時定期定額加碼扣款規模前10大的台股基金，由於定期定額扣款金額高的前10檔台股基金，主要多為歷史悠久的各家旗艦基金，在風險控管、報酬率和波動率的表現都相對較佳。

4月台股一般股票型基金定期定額扣款前10大基金分別為：統一大滿貫、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩、統一全天候、元大台灣高股息優質龍頭、保德信高成長、野村優質累積型新臺幣、群益馬拉松、統一黑馬、統一台灣動力。

統一投信表示，台股中長期仍有基本面相對強勁優勢，且產業以半導體為重、以外銷為主，廠商有分流居家辦公的防疫經驗，停工機率低，疫情衝擊內需對整體經濟成長影響有限，且疫苗採購陸續到位，但短線面臨疫情不確定因素，牽動投資人情緒，每日波動走勢難料，現階段投資台股建議以一般股票型基金為優先選擇，均衡布局電子及傳產股，定期定額分批進場，平均成本，不需冒險摸底也不致錯過中長線行情。

(時報資訊)