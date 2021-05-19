元太(8069)今天召開線上法說會，公司對於今年展望持續正面看待，甚至已經有客戶在洽談明年產能規劃，接下來成長幅度取決面板、IC追料狀況。元太也坦言第1季毛利率49.87％很高，但在缺料狀況下並沒有調整產品售價，會影響未來幾季毛利率。

元太第1季合併營收為44.36億元，季增4％，年成長52％，歸屬於母公司淨利為11.67億元，每股盈餘1.03元，營收及淨利均創下8年來第1季最高。

第1季延續2020年的營運動能持續穩健發展，營業利益相較2020年同期大幅成長14倍，除了公司有效管理成本及費用之外，營運成長動能主要來自電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤，及電子紙看板等應用市場的強勁需求。

第1季電子紙材料銷售比重較高，產品組合帶動毛利率接近50％。第2季在模組部分會較擔心，主要面板、IC缺料問題，要看後續追料問題，目前沒有將上游漲價反映給客戶，接下來幾季毛利率會略受影響。

元太對於今年全年持續樂觀，甚至已經跟客戶洽談明年訂單，為迎接未來市場持續成長的需求，元太已宣佈電子紙擴產計畫，將於新竹廠總共擴增4條產線，新產能在第4季會略有貢獻，大規模貢獻在明年。另外，日前董事會通過新竹廠廠辦大樓暨立體停車場新建工程案，預計廠辦大樓興建完成後，量產時間落在2023年。

元太持續投入研發彩色電子紙技術，三大彩色電子紙技術均已量產，適用於不同智慧場域。

為使電子紙產業生態圈更加強化及完整，攜手電子紙產業夥伴共同拓展電子紙應用商機，元太與大陸面板廠京東方、合力泰旗下興泰科技共同發起組成「電子紙產業聯盟」平台。目前鎖定智慧教育、智慧辦公、智慧零售、智慧交通、智慧物流、智慧工廠、智慧醫療及智慧民航等八大應用，並已於5月中旬於大陸揚州舉辦首屆電子紙產業聯盟兩岸智慧物聯峰會暨聯盟成立大會。元太期望透過電子紙產業聯盟做為平台，結合聯盟眾多業者完整的供應鏈佈局及共同推廣實績，將能於全球搶攻更多電子紙應用商機。

(時報資訊)