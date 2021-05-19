潤泰材(8463)今日股東會通過每股配發0.77元現金股利，潤泰材風電相關的灌漿材已拿下2個風場訂單，預料下半年可望開始貢獻業績，另外，受惠廠辦及房地產熱絡，預拌砂漿業務可望延續去年蓬勃發展態勢，而子公司潤德室內裝修設計工程業務今年營運也可望優於去年。

潤泰材成功開發的離岸風力發電基座水下灌漿材ShifuGrout U799，取得DNV(立恩威國際驗證公司)認證，同時風力發電相關產品HDD套管內灌注導熱泥漿與陸上風機基座灌漿料等亦已開發完成，並已拿下2個風場訂單，預料下半年可望開始貢獻業績。另進一步開發SILO筒倉系統的離岸風電砂漿，目前正進行DNV的認證中。

潤泰材認為，今年是國內水泥產業較為明顯成長的一年，科技廠辦、風電、太陽能等新建工程都將帶動水泥業的成長，另外，前瞻計畫工程陸續大量發包，計畫期間每年增加100萬噸的水泥是可以樂觀預期的。

潤泰材旗下潤德室內裝修設計工程承攬豪宅市場、公共建築、商業空間及商用辦公室等工程，業績成長近一成，今年將以此為基礎，強化室內精裝修的整合服務，以爭取案源，創造更豐碩的業績。另外，股東會中亦通過潤德申請上市櫃計畫，母公司潤泰材將放棄參與現增計畫。

(時報資訊)