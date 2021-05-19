平和環保(6771)近期因原物料及廢棄物處理成本漲價，導致廢水處理成本增加而調漲部分代處理廢水單價；另子公司平和材料（台南廠）已取得相關許可執照，預期今年第二季可加入營運，並挹注下半年後之成長動能，初期將以循環經濟之回收再利用業務為主。

平和環保的客戶主要涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等產業，其中以金屬表面處理業比重最高，去年大部分客戶因受疫情影響較為嚴重，今年度因防疫措施及疫苗逐漸問世後，相較去年同期]處理量大部分呈現成長趨勢，另為反應近期原物料及廢棄物處理成本上漲，將部分代處理廢水項目提高價格，故營收再創單月歷史新高。

平和環保指出台南廠目前已取得相關許可執照，待部分行政程序完備後，預期今年第二季可加入營運，將以循環經濟為主要發展方向，初期以回收高氨氮廢水回收再利用為主，未來在產品組合持續優化下，集團營收及獲利將有望同步擴增。

(時報資訊)