高雄財政局19日表示，因應近日COVID-19感染疫情，高雄市政府財政局為了協助中小企業、商家、以及民眾一起渡過難關，陸續推出地方稅延繳或分期繳納的措施，高雄銀行配合推出齊心防疫2.0」貸款，貸款金額最高新臺幣100萬元，利率1.68％，貸款期間5年。

高雄財政局說，如有民眾因受疫情影響，而無法如期繳納房屋稅，可向房屋所在地的稅捐處所轄分處，申請展延繳納期限或延、分期繳稅，且可多加利用高雄市稅捐稽徵處網站提供的線上申辦、繳稅、查詢及預約服務，降低外出感染風險。

此外，因應高雄市COVID-19疫情指揮中心宣布，自5月15日起休閒娛樂場所全面停止營業，高雄市稅捐處也配合主動辦理停徵娛樂稅。

高雄財政局指出，在金融協助措施方面，特別請高雄銀行推出「齊心防疫2.0」貸款，貸款金額最高新臺幣100萬元，利率1.68％，貸款期間5年，申辦期間至今年12月31日為止，協助在地微型企業提高資金調度能力，減緩可能面臨的衝擊。

高雄市政府財政局經管的一般市有非公用土地，土地租金繳納期限由今年6月30日展延至7月31日，使用補償金繳納期限由今年7月31日展延至8月31日，透過延長繳納期限，與市民一起渡過疫情難關。

(工商 )