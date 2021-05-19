工業電腦廠融程電（3416）手握德汽車大廠賓士及美商Honeywell的車檢、平板長單，帶動營收已連續3季創高，展望第二季，料源取得狀況優於預期，將維持成長力道，下半年並有石化業設備汰換需求加持，全年營收增幅可望較去年跳增2成以上，首度突破20億元大關。

融程電首季營收5.85億元，稅後淨利8,184.4萬元，年增55.85％，EPS 1.13元，獲利表現亮眼，受惠賓士、Honeywell及Crown三大客戶訂單需求強勁，合計占營收比重超過60％，且第二季出貨動能延續，加上去年同期基期較低，成長幅度可望延續5成以上，單季營收再戰新高。市場預期，融程電今年營收將逐季向上，年增兩成起跳，毛利率估維持在35％水準。

針對疫情影響，融程電董事長呂谷清坦言是滿大挑戰，其中，最重要的管理區塊是生產線，目前四間工廠現在都已啟動分流生產，避免影響到出貨進度；若從營運面來看，包括歐美地區需求仍在持續增加，接單狀況還滿樂觀。

面臨缺料問題，由於融程電主要訂單在去年皆已確定，多數機種替代料跟共用料都有先準備，不足的部分則可以用加價方式取得，公司品牌產品也能夠自行修改規格，採用替代料等方式彈性調整，短期可能墊高生產成本，但整體影響不大，且今年首季對通路客戶報價調漲1成，大型ODM客戶則暫時不會調整。

展望後市，除了來自歐美車檢、平板長單穩定生產，近兩年出貨能見度明朗，奠定融程電營運基礎外，陸續有石化業設備汰換需求顯現，預計下半年大量出貨，另也接到美大型醫療產品製造商的開刀房麻醉設備訂單，明年首季開始陸續交貨，有助營收、毛利率向上。

此外，融程電宣布跨足強固型筆電市場，看好其寡占市場結構，潛在商機將達25～30億美元，為強固型平板的2.5～3倍，目前已有大型合作客戶提出需求，且為因應未來生產規模，公司正進行買地建廠計畫，預計2023年落成。

呂谷清說，融程電具備強固型筆電相關知識與技術，包括外觀設計、內部結構及產品測試認證等，預計年中送樣給客戶，計畫在未來兩、三年積極爭取訂單，產品初期毛利率目標為3成，進入量產規模之後，將進一步提高。並看好強固型筆電將是公司下一步營運規模擴增的主力，目標要帶動營收翻倍成長。

(工商 )