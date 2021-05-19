東元經營權之爭，黃育仁主導的菱光成為新戰場，對於黃育仁疑似未經董事會決議，以逾億元委託元大證徵求委託書、打東元經營權之戰一事，雙方將對簿公堂，菱光監察人林久真控告黃育仁及元大證背信，而菱光副董事長19日也對林久真提告，指其違反營業秘密、散布流言或不實資料罪等。

林久真表示，因為接獲菱光小股東檢舉，而對菱光委託元大證徵求委託書一事調查，不過黃育仁卻借題發揮、張冠李戴、誣告恫嚇，做無關的這些動作都無從掩飾目前已發現的各種公司內控問題。

她指出，菱光曾在5月7日召開說明會，邀請監察人、獨董列席，她向公司要求了解業務及財務狀況，菱光公司卻僅反過來要求監察人簽保密協議，拒絕提供憑證資料，在5月的10日董事會上她向黃育仁要求提供元大證的鉅額預付款明細，但公司未予理會。

對於林久真提告，菱光副董事長楊其昶表示，林久真是光元實業5月7日被指派擔任菱光法人監察人的代表人，而光元實業是東元集團會長黃茂雄當控的公司，林久直如同其家臣，立場嚴重令人質疑。

菱光科技委任律師表示，林久真對菱光科技進行查帳後，沒幾天媒體即出現菱光科技委託元大證券徵求委託書報導，更提出不實刑事告訴，林久真恐涉證券交易法等刑事不法犯罪，為維護公司及全體股東權益，將對林久真提出刑事告訴，並將追究其對菱光科技民事損害賠償責任。

(工商 )