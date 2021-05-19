韓國女星Lizzy（朴修映）出身自女團After School，近年轉戰綜藝圈、戲劇圈，個性活潑可愛受到不少觀眾喜愛，但她19日竟傳出酒駕造成車禍，遭警方立案調查。

據韓媒報導，Lizzy於昨（18日）晚上10點12分左右，開車到首爾江南區清潭洞的永東大橋時撞上前面的計程車，警方到場時發現，她當時的血液裡的酒精濃度已達到可以吊銷駕照的程度，所幸兩輛車只輕微碰撞，Lizzy和計程車司機都沒大礙。

Lizzy近年往演戲方面發展。（圖／翻攝自IG）

警方指出，當時Lizzy是獨自開車，沒有同行者，而她本人也承認酒駕，並表示對此感到羞愧及後悔，警方現則以違反道路交通法則嫌疑立案調查，而Lizzy所屬經紀公司稍早發聲表示對此事件相當抱歉，並稱Lizzy正在真心懺悔且深刻反省。

Lizzy酒駕消息一出，就有人挖出她2019年受訪時，曾說酒駕是最令她憤怒的事，當時她才氣憤表示看到有人酒後開車的話要報警舉報，「這是為了阻止準殺人犯釀成二次事故」，未料如今自己竟酒駕，讓不少韓國網友相當失望，留言痛批：「誰想到成為準殺人犯的人就是她自己。」形象遭到重創。

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(中時新聞網)