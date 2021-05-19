「好好聽FM」推出可以讓孩子們居家隨時免費收聽的節目。（好好聽FM提供）

爸爸媽媽累了嗎？受疫情升溫影響，教育部宣布即起各級學校停課至5月28日。但精神體力旺盛的小孩在家，卻讓居家辦公的爸媽叫苦連天，「好好聽FM」19日規劃兒童「學習包」節目，供家長安心把孩子丟給「好好聽FM」Podcast平台，「停課不停學，我們來當爸媽的救援神手」。

「好好聽FM」因應疫情嚴峻，推出居家可以讓孩子們隨時免費收聽的節目，包括為小小朋友「幼兒園及國小低年級」挑選出好聽的童話故事，及為少年兒童「國小中、高年級」選擇充滿幻想與挑戰的故事，帶領孩子們讀詩、學知識、學正義、學品味、學勇敢等。

「好好聽FM」董事長潘祖蔭表示，「好好聽」的Podcast平台沒有污言穢語，家長可完全放心讓孩子自行在Podcast的世界中探索，內容長田麗雲表示，這次精選出可添加親子互動和教養的節目，把孩子的耳朵交給 「好好聽」，爸媽也可喘口氣，疫情期間學習不停，「好好聽」來當爸媽的好幫手，一起陪伴孩子。

此外，疫情讓許多人的生活產生異常變化，因應許多職場人居家工作、學校停課採取線上學習、家長請假陪伴，許多人的心情懸在不安甚至慌亂中，「好好聽FM」Podcast也規劃「關心您專案」：「今天，好嗎？」，為聽眾分享在不安定的氛圍下，如何保持平靜的心、把異常轉為日常。包括邀洪蘭教授、音樂家尤虹文、藝術研究學者陸仲雁、前元智大學校長彭宗平、心靈工坊總編輯王桂花、知名教育訓練專家王介安、音樂人宋銘、資深媒體人劉忠繼等數十位講者，以各自領域中的生活心得與建議，陪伴大家好好地度過這段內心艱難期。

(中時 )