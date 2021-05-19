據日本媒體報導，32歲新垣結衣今(19日)透過經紀公司發表聲明，宣布與合拍電視劇《月薪嬌妻》搭檔星野源結婚，令粉絲震驚不已。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，今天她的臉書被新垣結衣結婚的消息洗版，她不禁感嘆，相較於今天台灣全國疫情警戒提升到3級，有的人則更在乎新垣結衣。

今天新增267例本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上宣布，全國疫情警戒升為三級，措施將比照台北市、新北市升三級的規定辦理；但同時日本國民女神新垣結衣傳出婚訊，更讓許多粉絲和網友感到十分震驚，而此事受到關注程度也不亞與台灣疫情。

對此，高嘉瑜在臉書上表示，「今天我的臉書，被新垣結衣閃嫁新聞洗版，大家顯然哀莫大於心死」，她也不禁感嘆，對比今天全國疫情升級三級警戒，顯然有些人更在乎新垣結衣。

網友們也留言回應，「高委員短時間內不能結婚，免得我們無法接受再次的重大打擊」、「三級在預料中，但結婚在預料外啊」、「哪天妳閃嫁，轟動程度絕對超過結衣」、「這執政黨，早上10點多就讓一堆人收到神秘數字，有夠神秘」、「我看成波多野結衣」。

此外，面對本土病例暴增，全國警戒快速升級，外界擔憂是否馬上就會再升到四級警戒？陳時中則表示，第四級警戒條件包括14天內，平均每日確診達百例以上，且一半以上找不到傳染鏈，目前沒有達到這樣的標準，所有標準都有它的道理，因此目前不需要實施過度強硬的方式。

(中時新聞網)