全台疫情延燒，全台各級學校全面停課，再加上企業紛紛採行居家辦公，民眾在家中使用寬頻網路的需求大幅提升。台灣大哥大力挺防疫，宣布行動加光纖上網吃到飽方案最低月付799起；為強化防疫更加碼提供智慧家電或momo幣，以及myVideo影音和GeForce NOW雲端遊戲服務等好禮。台灣大寬頻力挺居家防疫，即日起至6月8日，推出合約為期六個月的短期「防疫專案」。

台灣大哥大指出，5月份以來用戶透過網路門市、客服專線等虛擬通路申辦「好速」專案，包括「好速成双」與「好速加掛」等，較上個月同期增加2成，顯示在疫情期間，民眾不出門，家用寬頻的需求大幅增加。

為了與全民齊心抗疫，台灣大針對輕量上網需求的用戶，推出799元的「好速成双」專案，每天不到30元，即可享有4G上網與60Mbps家用光纖上網吃到飽，滿足民眾居家辦公或學生遠距上課的需求。針對上網用量較大且有高速網路需求的用戶，推薦申辦1,599元的「好速成双」專案(綁約36個月)，除了享5G行動上網與高速1Gbps寬頻上網服務，並贈送Wi-Fi6旗艦機，再享好禮三選一，包括：Google Nest Mini智慧音箱和TP-Link智慧插座、Google Nest Audio智慧音箱、momo幣2,500元。另外加送MyMusic及雲端遊戲平台GeForce NOW Premium限時免費，以及合約期間免費收看myVideo的超值月租專區內近萬部戲劇及節目，讓民眾居家防疫不無聊。

針對既有行動用戶，也可單辦449元的「好速加掛」專案，每天不用15元，就享60Mbps光纖上網吃到飽，並加贈600元momo幣，另享6,000元不等的影音及遊戲服務好禮。

因應居家辦公、遠距學習的需求，台灣大寬頻即日起至6月8日，推出合約為期六個月的短期「防疫專案」，每月只要699元，就能享有120M光纖上網與HD99高畫質套餐，無論遠端會議、視訊學習都能暢通無阻，還能欣賞眾多海內外精選節目，更加碼送半年機上盒myVideo豪華月租與Uniigym體感健身課程免費體驗，讓全家人在居家上班、上課之餘，也能看電影、做運動，保持身心健康。

民眾還可以選擇升級版的「防疫專案」，每月只要再加300元，就可享有數位有線電視服務，收看上百台有線電視頻道，不論是收看新聞掌握疫情狀況、觀看體育賽事、還是觀賞精彩的戲劇或電影，讓民眾在家有多樣化的選擇，一起度過台灣防疫大挑戰。

不僅如此，台灣大寬頻更長期關懷弱勢族群，在疫情嚴峻期間，也持續提供光纖上網半價及數位有線電視減免優惠，陪伴全民共度防疫關鍵期。

(科技)