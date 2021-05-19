台中市政府經濟發展局致力推動再生能源，今年調高目標至「光電四倍增」，鼓勵工廠業者加入綠能行列，將工廠建置屋頂型太陽光電納入補助對象，以年設置量達30千瓩（MW）為衝刺目標；經發局強調，希望明年底，太陽光電累積裝置容量達465千瓩，全力朝2030年達十億瓦（1GW）願景。

台中市工業區、工廠眾多，合法工廠登記數達1萬9000家，全國第一。經發局指出，工廠屋頂面積廣大具備良好太陽光電設置條件，市府今年將尚未設置屋頂光電工廠，視為輔導推動重點，並納入太陽光電補助對象。

經發局長張峯源指出，市府針對開發中及未來規劃開發的產業園區，新租購案廠商也須於屋頂50％面積設置光電，提升光電覆蓋率。今年截至4月止，台中市工廠設置太陽光電的案場共42案；其中大甲區伍鎧股份有限公司設置40瓩、清水區愛立霸樂器製作有限公司設置65瓩等。

張峯源表示，經發局持續協助有設置太陽光電的工廠申請補助，鼓勵合法工廠加入「種電」行列，不僅開發綠能商機，更維護環境永續發展；盼透過民間踴躍參與，共同達成太陽光電的政策願景，打造低碳永續的幸福城市。

經發局強調，符合「110年度補助設置太陽光電發電系統實施計畫」資格的工廠，每峰瓩補助5000元；總裝置容量100峰瓩（含）以下者，每案最高補助30萬元；總裝置容量101峰瓩（含）以上，每案最高補助50萬元。

(中時 )