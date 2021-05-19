大陸戲劇女王趙麗穎與大她9歲男星馮紹峰在上月底閃電離婚，雙方將共同照顧兒子，而兩人也好聚好散，各自發文並標註對方：「日子很長，過去很好，願未來更好」，兩人2年多的婚姻就此畫下句點，而恢復單身的趙麗穎一舉一動都是焦點，她近日就被陸媒直擊去夜唱，而趙麗穎享受夜生活之餘，還不忘環保，還因自備環保杯的舉動狂圈粉。

趙麗穎恢復單身後，她把重心放在工作上，登上直播活動、和好姊妹李冰冰一起登上雜誌封面，同時，趙麗穎的新戲《誰是兇手》也即將播出，不過工作滿檔的趙麗穎，近日則被陸媒直擊，在深夜與李冰冰的妹妹兼經紀人李雪，現身北京的街頭要去夜唱。

只見野生趙麗穎穿搭低調，身穿黑色上衣、頭戴黑色漁夫帽和口罩，而趙麗穎還不忘環保，手裡還拿著保溫杯，趙麗穎自深夜11點多唱到隔天凌晨4點多，「狂歡」近5個小時後才走出KTV，而趙麗穎離開前，還回頭和李雪聊了幾句，雙姝有說有笑，趙麗穎燦笑都掛在嘴上，不難看出趙麗穎的心情極好。

由於趙麗穎上月底閃電才離婚馮紹峰，她一舉一動都是外界焦點，不過這回趙麗穎被八卦媒體拍到去夜唱，勢必會引發外界熱議，不過趙麗穎享受生活之餘還不忘養生，手拿環保杯的模樣，也讓趙麗穎狂圈粉，網友都大讚她很可愛。

(中時新聞網)