中部校園疫情嚴峻，朝陽科大19日有1名女住宿生確診，7名密切接觸學生居家隔離、自主健康管理68人。朝陽科大表示，已早在17日全面課程實施外，全校教職員將於20日及21日兩天實施遠距上班，下周起則採分流上班。

朝陽科大表示，18日晚間8時30分接獲台中市衛生局通知，1名女住宿學生確診，經救護車接送就醫外，同住室友等密切接觸者7人，安排進住防疫旅館進行居家隔離；同層樓住宿生68人進行快篩檢測，並送至學校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天。

朝陽科大指出，該學生宿舍大樓已全部清空，並啟動校園全面性消毒作業，校方針對確診個案近期接觸的環境及師生名單進行疫調，確保全體師生的健康及維護校園的安全。

朝陽科大表示，為降低群聚感染風險，學校已在17日起所有課程實施遠距教學，並將延長至6月8日；全校教職員將於20日、21日兩天實施遠距上班，且自下周起則採分流上班。

(中時 )