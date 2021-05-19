南投縣政府教育處長陸正威表示，南投採取同步與非同步並用的方式，同步視訊的線上課程，以從網路直播上課，另有採影片播放，同學即時上課。（盧金足攝）

南投縣教育處同步直播課程由6所國小及3所國中的教師負責公播版線上同步課程。（盧金足攝）

南投縣府在停課期間有特殊需要學生到校接受照顧，並由學校提供學生免費營養午餐，19日共有1387名國中小含幼兒園學生到校。（盧金足攝）

南投縣府視訊教學 手機嘛會通 學生線上學習不卡卡

因應國內確診人數不斷增加，中央18日傍晚宣布全國各級學校、幼兒園、安親班停課至5月28日，南投縣顧及家長及學生需求，停課期間有特殊需要學生仍可到校接受照顧，並由學校提供學生免費營養午餐，19日共有1387名國中小含幼兒園學生到校，下午則在漳興國小舉行視訊上課直播，提供只要在手機上從臉書與YouTube平台，即可同步上課，解決學生家中沒有電腦的困擾。

縣府表示，防疫期間以在家學習為主，但家長如有特殊需求，仍可讓學生到校安置，學校老師將協助照顧，停課期間，學校除了讓父母不方便請假照顧及無法在家學習的學生在校學習、用餐，弱勢學生也將由學校協助購買物資予以補助，全力協助縣內學生度過這波疫情。

教育處統計，全縣國小學生共2萬1151人，19日到校人數為1096人，占全縣學生5.18％；國中生有1萬1341人，到校人數132人，占1.16％；國小附設幼兒園3336人，到校人數159人，占4.77％，全縣到校學生共有1387人，到校率3.87％。

南投縣政府教育處長陸正威表示，過去在遠距教學持續規畫，馬上可以上線，立即做出停課不停學的因應，南投採取同步與非同步並用的方式，同步視訊的線上課程，以從網路直播上課，另有採影片播放，同學即時上課，將教學網站錄製相關的影片，讓學生同步上課。

陸正威指出，規畫整周課表，讓孩子針對學學習型課程與其他藝能課由校方自行運用，學生從手機上臉書與YouTube平台看到播放的課程，讓家中有電腦的學生用手機就可以收看，而且收訊不卡卡，讓小朋友停課不停學。

南投市漳興國小校長張鈴采表示，各班老師也會去補充他們課外讀物、教材資訊，希望學生獲得和在教室內一樣學習知識，這次停課並不是放假，學生應該在家繼續學習，老師在學校，持續關心學生在家健康跟學習狀況。

教育處依照中央規定辦理，對於各國中小線上學習部份並規畫，採同步及非同步教學模式由各校執行，做到停課不停學，考量學生停課不停學，視學生需求提供弱勢家庭學生平板電腦等線上學習需設備借用服務。

陸正威指出，教育處同步直播課程由6所國小及3所國中的教師負責公播版線上同步課程，請各校依「學生年級」分流，從一年級至九年級可分別至埔里、南光、草屯、炎峰、南投、漳興國小及南崗、延和和埔里國中等9所學校學校網頁觀看同步課程。

(中時 )