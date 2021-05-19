疫苗來了！ 行政院宣布：40萬劑AZ疫苗今下午4點抵台

全台新冠肺炎疫情逐日攀升，短短幾天內就累積了上千本土案例，不少民眾也擔憂疫苗會有缺貨的問題，41萬劑AZ疫苗19日下午3時35分順利抵達桃園國際機場，並於下午4時40分到達裕利醫藥物流。

41萬AZ疫苗於19日凌晨自阿姆斯特丹出發，下午3時35分順利抵達台灣，大園分局員警隨即護送41萬劑疫苗至桃園市大園區的裕利醫藥物流，指揮中心日後將分配疫苗施打順序。

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(中時 )