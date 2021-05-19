41萬劑AZ疫苗抵台 存放裕利醫藥物流 16:592021/05/19 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 40萬劑AZ疫苗19日下午順利抵台，送往裕利醫藥物流存放。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗來了！ 行政院宣布：40萬劑AZ疫苗今下午4點抵台 訂閱影音： 中時新聞網 全台新冠肺炎疫情逐日攀升，短短幾天內就累積了上千本土案例，不少民眾也擔憂疫苗會有缺貨的問題，41萬劑AZ疫苗19日下午3時35分順利抵達桃園國際機場，並於下午4時40分到達裕利醫藥物流。 41萬AZ疫苗於19日凌晨自阿姆斯特丹出發，下午3時35分順利抵達台灣，大園分局員警隨即護送41萬劑疫苗至桃園市大園區的裕利醫藥物流，指揮中心日後將分配疫苗施打順序。 台今進40萬疫苗 柯文哲忍不住開嗆中央：美國沒賣任何一支給台灣！ 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #AZ疫苗 #裕利醫藥物流 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中西醫結合 避免重症化 04:102021/05/18 話題觀察 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 巴西新冠肺炎疫苗接種速度慢 免疫人口不到1成 09:512021/05/18 國際 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 台北捷運驚傳員工確診？北捷回應了 - 生活 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 連4天本土病例全命中？神秘數字曝光眾人驚訝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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