台灣疫情告急，不過5天的時間，全台已爆增破千確診數，如今不但各地學生停止上課至28號，今衛福部宣布全台皆進入三級警戒，需要全民共同防守疫情，沒必要就別出門，要出門就一定要戴好口罩並勤洗手消毒，當然外出到餐廳吃飯這件事情也是NG的，因在家防疫，許多主婦、主夫們除了思考每日菜色，還有煩惱食材保存問題，林宥嘉愛妻丁文琪昨天(5/18)分享了自煮料理，也分享自己的食材冷凍祕訣，不到一天就得到6千讚，直呼好實用。

林宥嘉2017年樂娶丁文琪，當年林宥嘉跟金曲獎擦身而過，老婆甜蜜安慰，說要幫他生一打拚好運，讓林宥嘉感動不已，告白愛妻「我娶到一個我只要好好善待她，她就會陪我一輩子的人」，而兩人如今是「三年抱兩」，成了一雙兒女「酷比」與「Pippi」的爸媽，丁文琪樂於專注陪伴孩子成長，不時在社群分享育兒日常。

昨天她在IG難得以「拎太太上菜」為題，曬出親手做的料理，如今疫情嚴峻，丁文琪防疫之餘也想讓家人吃得健康，煮了清燉牛肉麵當午餐，而這琳瑯滿目的食材，顯然不可能一次用完，她分享個人保存食物的祕訣，例如一次切整把蔥，蔥白、蔥綠分開，切成蔥段跟蔥花，都分開保存；薑會切成薑絲、薑片保存；蘿蔔切薄片，放保鮮盒或夾鏈袋冷凍，連洋蔥都切丁，毛豆則是燙過、去皮再瀝乾，一樣可以冷凍。

丁文琪說食材冷凍最重要的兩個祕訣，就是「1、盡量擦乾密封保存；2、將食物平鋪，讓食材得以快速冷凍，下次取用也較方便。」，這篇文章不到一天時間，狂吸超過6千人按讚，直呼真的超實用。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)