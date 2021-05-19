雙北疫情升溫，中央下令民眾外出要戴口罩，也推出簡訊實聯制，讓各機關、店家使用上更方便。台北市長柯文哲表示，重點不是政策，而是如何有效執行，北市府會看看如何配合，讓此政策更有效。

柯市府上任以來努力推行E化，疫情以來也鼓勵民眾下載台北通APP，方便進行實名制，對於政院推出的新制，柯認為，政治的核心是執行力，重點不是公布了什麼，而是「是否有效執行」，未來會請資訊局幫忙，看看如何配合落實。

柯說，過去台北市在E化上有相當基礎，包括「一卡一通一付」，也就是台北通、悠遊付、悠悠卡，大部分學生證、公務員證都有綁定，後續會看看中央政策的實際內容加以配合，也重申「重點不是政策，而是重點有效執行」。

至於未戴口罩出門的民眾是否有人前往取締？北市副市長黃珊珊表示，前天發布行政命令後，有授權警察局直接開單，相關開單數量尚在統計，但都有利用擴音器、巡邏車在各地宣傳，勸導之後民眾多會戴上口罩，也說會相信市民素質。

(中時 )