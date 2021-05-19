美國總統拜登將投入大筆資金，推動美國就業計畫，投資基礎建設以振興當地多項產業，財政部長葉倫（Janet Yellen）於周二（18日）呼籲企業接受加稅，以支持該項計畫的各項經費；然美國商會執行長克拉克（Suzanne Clark）卻認為這反而會成為經濟復甦的阻礙，且對美國企業和勞工非常不利。

美國前總統川普於2017年將企業稅率從35%調降至21%；而拜登提議計畫將企業稅率提高至28%，並且同主要經濟體為設立全球最低公司稅率進行談判。

根據《路透社》報導，葉倫於周二發表演說，表示就業計畫中的基礎建設投資將為人民創造就業機會，企業稅率的增加也只是「回到歷史水平」而已，而就業計畫和企業稅率調升，也將會提高企業的盈利能力，並且提高全球競爭力，呼籲企業支持該項計畫。

美國商會執行長克拉克表示，她非常支持政府的基礎建設計畫，但她並不認同企業加稅，「加稅會成為經濟復甦的障礙，降低企業全球競爭力，數據和證據很明顯，這對美國企業非常不利，並且嚴重損害到勞工」。

拜登所提計畫不限於以往道路、橋梁等基礎建設，還涵蓋了網路寬頻、研發、學校現代化等；葉倫指出，過渡到綠色經濟將大大推動經濟發展，私營企業也將會參與新的研究、新投資、新開發，來創造更多的就業機會，而新技術和新產品等也將推動全球經濟轉型。

葉倫表示，「美國家庭計畫」將強化孩童一直到大學的教育，建立一個具有競爭力的勞動市場；而該計畫將提高美國年收逾100萬公民的稅金來資助。

(中時新聞網)