有些人看似堅強，其實內心也有軟弱的一面，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，雙子座、獅子座、天蠍座、巨蟹座外表看似堅強，其實內心很脆弱，但是他們太愛逞強了，只有和他最親近的人才會知道他的真心話，否則只會看見他全副武裝後的堅強假象。

▍1.雙子座

許多人覺得雙子座總愛無病呻吟，沒事就愛哭鬧，其實那不是他真實的情緒，他很常為了炒熱氣氛而故做激動，在團體中他非常在乎大家的感覺，有時大呼小叫也是為了讓氣氛熱絡起來，等到散場之後，孤寂感立刻就會湧上雙子的心頭，讓他感覺非常疲憊，一句話都懶得開口，只有和他最親近的人可以看到他這一面。

▍2.獅子座

獅子座看起來總是那麼的充滿自信，霸氣十足，甚至給人一種自大的感覺，其實他只是想要展現自己最好的一面，讓大家相信他是最棒的，想要當一個可靠的人。但是在獨處的時候，獅子座就不需要逞強，此時就可以看到他疲倦、脆弱的一面，其實獅子座很需要一個溫柔的伴侶來陪伴他，讓他充飽電後繼續在人前當個王者。

▍3.天蠍座

天蠍座總是把自己隱藏在冷漠的面具之後，他用這個方法來保護自己不受到傷害，平常他的態度顯得很冷酷又強硬，還給人一種心機很重、手段很兇狠的感覺，其實他內心也會累，也有脆弱的一面，但只會在家給最親近的人看到，外出又立刻戴上堅強的面具。

▍4.巨蟹座

巨蟹座希望給家人和朋友可靠的感覺，他會當個稱職的傾聽者、安慰者，在你傷心失落的時候，扶你一把，絕不會顯露驚慌失措的樣子。其實他也會感到心累，但卻不知道如何表達，所以只好藏在心裡不說，如果有人願意聽他的內心話，就會發現他也是個敏感、脆弱的人。

(中時新聞網)