台灣疫情近期升溫，繼企業及政府機關陸續啟動分流／彈性居家辦公後，19日起全國學校也全面停課、改為線上學習。因應突如其來的電腦相關設備需求爆增，品牌廠宏碁（2353）也動員全公司力量，緊急調度貨源、加緊全台供貨量。

宏碁旗下包括筆電、Chromebook、桌機及螢幕等產品，目前因應全台學校停課不停學的市場急遽增長需求，盡力維持供貨之際，宏碁在全台北中南及離島的主要服務中心，也在符合政府防疫規範下維持正常營運，號人協助急需電腦相關設備的民眾所需，亦可安排電腦到府收送服務。

宏碁也強調，為遵守防疫措施，呼籲前往服務中心的民眾須全程戴口罩及酒精消毒，進行實聯登錄、室內保持5人以下，並維持社交距離，也鼓勵多利用到府收送服務，降低接觸機會。

宏碁客服Call center服務時間維持周一～五、9:00~18:00，另有到府收送及報修之需求，亦可參考https://www.acer.com/ac/zh/TW/content/pickupservice，及https://dss.acer.com.tw/DSSApp/membership/MemberLogin.jsp。

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