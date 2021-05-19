正午時間市場冰店只有1名喝飲料民眾。（劉秀芬攝）

疫情嚴峻天氣酷熱，民眾沒事宅在家，但農民欸為了生計還是要出門，台南市玉井果菜市場18日起實施實聯制，攤商、果農都很配合，只是一整天下來只有近300人登記入內，場內有時遊客比擺攤的人還要少。

玉井果菜市場18日起實施實聯制，只留一個門口進出，所有攤商、果農、遊客進入都要量體溫、登記姓名電話，一名果農說，為了安全，不管多麻煩，大家還是要配合防疫。

市場賣芒果冰業者說，疫情大爆發後，生意大受影響，除了果農攤商買飲料的，一整天來吃冰的人不到10人。另一名果農說，平時主要將農產載至果菜市場銷售，一整天下來遊客寥寥無幾，到中午了芒果還銷售不出去，不知如何是好。

此外，為了方便農友、遊客進出玉井果菜市場，台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，已經準備了掃瞄機和電腦，明日就會送到玉井果菜市場，屆時民眾掃描身分證即可進入，不用頂著大太陽下車填寫資料。

為避免攤商及果農拿證件不方便，台南市農產運銷公司也考慮幫攤商製作個人QR Code，並且幫忙護貝，方便攤商掛在身上掃描。

李芳林說，配合「簡訊實聯制」方式，農產運銷公司也會製作玉井果菜市場專用QR Code，民眾只要掃描QR Code、傳送簡訊即可，簡化流程的同時也能保護個資。

(中時 )