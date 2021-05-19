近日全台在短短一週內出現兩次分區停電，隨著疫情進入第三級警戒狀態，居家上班、遠距上課需求大增，導致用電量節節飆升，隨時有可能再度出現分區停電情況。

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備轉容量率燈號說明（資料來源：台電）

(中時新聞網)