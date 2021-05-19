近日全台在短短一週內出現兩次分區停電，隨著疫情進入第三級警戒狀態，居家上班、遠距上課需求大增，導致用電量節節飆升，隨時有可能再度出現分區停電情況。
為了能夠清楚了解即時電力資訊，《中時新聞網》幫大家整理出了台電的即時用電資訊，讓大家不用到處搜尋搞得一頭霧水，能夠透過簡單的圖表，了解全台用電是否進入緊急狀態，讓大家能夠做到超前部屬，將未來停電的困擾與風險降到最低。
(中時新聞網)
近日全台在短短一週內出現兩次分區停電，隨著疫情進入第三級警戒狀態，居家上班、遠距上課需求大增，導致用電量節節飆升，隨時有可能再度出現分區停電情況。
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