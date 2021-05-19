19日全台各級學校遠距教學首日，屏東縣長潘孟安走訪長治鄉長興國小，關心縣內學生停課時能透過遠距教學、讓學習不中斷，當他化身學生，進入線上課堂共同學習，瞬間讓鏡頭前的同學感覺驚喜，突然忘了因應防疫造成的不便。

長興國小中年級三乙學生全班因應疫情居家學習無到校，導師林佳瑩老師透過網路開設課程連結，預先於前一天晚上在班級群組發布，讓家長可以預先了解課程內容，課程中進行自主學習模式，並準備相關載具網路環境。

上課時間一到，學生已提早登入準備上課，導師透過點名和視訊畫面確認學生皆到齊後，先與學生寒暄互動，再透過因材網進行同步視訊遠距教學，並不忘貼心提醒防疫重點後進入課程。

潘孟安語重心長表示，縣府團隊於2018年超前部署，完成軟硬體數位教學環境及提升校園網路光纖化布建，實現「網路代替馬路」的構想，並提供符合教學現場需求的科技教學輔具及暢通網路服務，提升各領域資訊融入教學應用，實現班班有平板或筆電、校校有互動式顯示器的目標，建構行動學習環境。

雖本土疫情瞬間爆發，讓許多家長措手不及，但為了將日常生活影響降到最低，停課期間學生家長真的無法照顧孩子，潘孟安表示，仍可送到學校或幼兒園，停課期間學校仍會依防疫相關規定做好防疫工作，弱勢學生停課期間仍給予午餐費補助。

此外，藉由此次線上教學實際操作，分析、記錄一切相關狀況，透過大數據分析，讓未來多元教學執行上可以隨時滾動檢討，達到最佳效果。

(中時 )