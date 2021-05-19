行政院14因應雙北升至三級警戒，發布9大指引措施。（圖／行政院提供）

台灣疫情持續延燒，中央流行疫情指中心指揮官陳時中表示，目前病例數雖持穩，但隨著確診縣市不斷增加，因此宣布即日起全國升至三級警戒，一起抗疫。根據一份網路民調顯示，全台各縣市首長們的防疫表現中，新北市長侯友宜以微弱差距贏過台北市長柯文哲，台中市長盧秀燕則名列第三。

陳時中於今（19）日記者會上指出，除了雙北縣市之外，隨著其他縣市也有增加，甚至已超過一半縣市有確診，因此即日起全國疫情警戒升至三級，採取分階段實施，相關措施都會滾動式檢討，全國標準一致，以指揮中心發布指引貫徹執行，地方若有人力不足，中央也會協調，並給予協助。

網路媒體《NOWnews》以「全國防疫警戒升三級！全台各縣市首長中，你覺得誰的防疫表現最好？」為題進行網路投票，投票時間為5月19日至25日，截至19日下午5點，結果顯示，參與投票的網友中，認為柯文哲表現最好的有31.32%，認為是侯友宜的有31.45%，認為是高雄市長陳其邁的有6.29%，認為是桃園市長鄭文燦的有2.88%，認為是台中市長盧秀燕的有11.66%，認為是台南市長黃偉哲的有3.41%。

六都以外縣市的部分，認為是基隆市長林右昌表現最好的有2.33%，新竹市長林智堅3.15%，彰化縣長王惠美有2.36%，雲林縣長張麗善有1.31%，宜蘭縣長林姿妙則有3.15%，另外有0.79%網友投給其他縣市首長。

(中時新聞網)