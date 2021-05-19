喧騰一時的「松山之亂」案，台北地檢署上周偵結。前松山警分局中崙所長許書桓、巡佐傅榮光涉嫌刪除監視器96秒畫面，涉犯滅證罪，北檢給予2人緩起訴處分，並職權送台灣高檢署再議，高檢署檢察官審核後，19日駁回再議，許、傅2人獲緩起訴處分確定。

檢方調查，前松山警分局督察組教官楊忠蒞4月16日凌晨餐敘後，行經南京東路、北寧路口處，見徐權10人在騎樓下高聲喧嘩，上前怒罵髒話要求小聲一點，10人誤認徐是附近工地的工人挑釁，群起追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台的警用電腦螢幕；副所長顏敏森聞聲察看，上前壓制徐，並與其餘員警合力把10人驅離至派出所外。

當天上午許書桓欲調閱監視器畫面，因不會操作設備而作罷，晚間傅榮光進入許的辦公室，指楊惹出的事件沒有處理移送，會影響楊及派出同仁顏面，建議把影像「處理掉」，許擔心影像外流有損楊及警方顏面，遂與傅將監視器主機格式化，刪除檔案，而非警方所稱「不慎誤刪」。

北檢認定許、傅涉犯湮滅證據罪，痛批2人身為執法人員，竟為迴護同仁而知法犯法，但審酌2人認罪並無前科，服警職以來認真負責，歷年考績均甲等，屢獲嘉獎，且許因此事已被記過1次並被調職，應無再犯之虞，且國家培養警職人員不易，遂給予2人緩起訴處分，命2人各支付公庫15萬元及接受4小時法治教育。

由於緩起訴處分案件，依法須由檢察官職權送上級檢察機關再議，北檢遂將許、傅2人職權送高檢署再議，高檢署認為再議無理由，今天駁回再議，2人獲緩起訴確定。

至於副所長顏敏森涉犯縱放人犯罪部分，檢方認為顏罪嫌不足，將顏不起訴。至於顏員有無行政疏失，北檢另函請由警方內部調查處置。

此外，闖進松山分局的10名黑衣人部分，檢方根據96秒關鍵畫面，發現徐權砸毀電腦犯行明確，依毀損公物罪起訴徐1人；其餘9人在派出所咆哮喧嘩，目的是找楊理論，未對員警施暴或辱罵，不構成妨害公務罪，全部不起訴。

(中時 )