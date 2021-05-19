中央流行疫情指揮中心宣布全國提升至三級警戒，台中市長盧秀燕下午於台中市防疫指揮中心宣布，市民外出一律全程佩戴口罩，市府必定強力執法稽查，違者處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；另，台中市中區「東協廣場」，除住家與旅店外，其餘營業場所即日起自主停業至6月8日；運動局也宣布全市運動場館關閉。
因應全國防疫警戒到三級，盧秀燕強調，保護自己，也守護他人，請台中市民外出一律全程佩戴口罩，市府必定強力執法稽查，如有違反經勸導仍不聽從，將依傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
法制局長李善植進一步說明，民眾即日起外出應全程佩戴口罩，如以暴行抗拒佩戴口罩，為維護公共安全，將由執行機關審視有無即時處置必要，如有，將依行政執行法第36、37條，由執行機關協同警察機關，即時強制管束，呼籲市民切勿以身試法。
此外，運動局長李昱叡指出，即日起戶外運動場域同樣暫停開放，包含籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域，以及室外溜冰場、公園附屬的遊戲設施與體健設施（含兒童遊戲區）等。
經發局也宣告台中市中區「東協廣場」，除住家與旅店外，其餘營業場所即日起自主停業至6月8日，勞工局長張大春呼籲，移工朋友休假日應避免外出，做好防疫。
(中時 )
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