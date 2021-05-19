針對北市萬華區爆發嚴重群聚感染，並有疑似染疫外籍移工已暗中離開北市南下其它縣市藏匿，移民署苗栗縣服務站18日特別前往苗栗火車站附近外籍移工常出入的小吃店與東南亞便利商店，宣導鼓勵合法、失聯移工以及逾期的外來人口，若出現疑似染疫症狀，應盡快至快篩站採檢，若符合專案除可免收採檢費用，相關就醫資料也不會通報警政機關及移民署等治安機關。

為了配合防疫需要，避免逾期的外來人口因罰鍰或管制的規定不敢就醫或進行篩檢，或因語言隔閡不瞭解防疫措施等原因，而造成防疫破口，移民署即日至6月8日起啟動「曾經出入萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案」計畫，採取「不收費、不通報、不查處」的減免措施，鼓勵在今年4月21日起至5月14日止，曾出入萬華或周邊地區疑似有染疫症狀的逾期居、停留外籍人士，主動至台北西園、和平醫院、中興醫院及剝皮寮等4處快篩站進行採檢。

移民署苗栗縣服務站為共同防疫主動出擊，18日前往苗栗火車站外籍移工常出入消費的店家進行宣導。希望透過同鄉情誼轉知有曾經進出萬華地區的外籍移工，盡速出面受檢。

在苗栗火車站對面經營餐飲小吃店 ANUGERAH FAMILY的印尼新住民姊妹李愛琳表示，感謝移民署苗栗縣服務站的關心與溫馨提醒，會把快篩的資訊及多國語言QR CODE張貼在店內最明顯的地方，讓來店消費的移工朋友知道下載，並跟他們解釋若有疑似染疫的徵狀一定要主動通報並進行

篩檢，避免有疫情擴散的可能。

另外，在東南亞便利商店EEC工作，同時也在苗栗縣服務站擔任通譯的阮氏平說，移民署設計的防疫多國語言QR CODE非常實用，我們會協助把這個重要的訊息轉達給我的移工朋友知道。

(中時 )