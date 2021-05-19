央行今天預告修正「非銀行支付機構儲值款項準備金繳存及查核辦法」，此次修正重點有三：一、將電子票證機構併入專營電子支付機構定義。二、儲值款項係包括預先存放於電子支付帳戶及儲值卡之款項；同一機構收受儲值款項超過等值新臺幣（下同）100億元部分，應繳存準備金。三、配合計提準備金門檻調高至100億元，修正應提準備額之計算方式。

央行官員表示，原訂收受儲值款超過等值新臺幣50億元，應繳存準備金；但此次修正將門檻拉高到100億元，等於是給業者方便；目前最接近應繳存準備金的電子票證機構是悠遊卡公司，該公司收受儲值款約在70~80億元左右。未來繳納的存準備金計算，是以央行的活期存款準備率計算，目前為9.775%。

央行指出，電子支付機構管理條例已於110年1月27日修正公布，將本條例及電子票證發行管理條例予以整併，爰配合擬具「非銀行支付機構儲值款項準備金繳存及查核辦法」修正草案，名稱修正為「專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法」，並依據行政程序法辦理草案預告，以徵求各方意見。

修正內容如下：

（一）配合本條例第3條第1款規定之修正，將電子票證機構併入專營電子支付機構定義。（修正條文第2條）

（二）儲值款項係包括預先存放於電子支付帳戶及儲值卡之款項；同一機構收受儲值款項超過等值新臺幣（下同）100億元部分，應繳存準備金。（修正條文第3條）

（三）配合計提準備金門檻調高至100億元，修正應提準備額之計算方式。（修正條文第5條）

（四）明定本辦法配合本條例之施行日期，於110年7月1日施行。（修正條文第10條）

(時報資訊)