桃園市政府19日公布確診者足跡，其中有確診者在16日上午及中午二度造訪京旺寵物世界楊梅店，店家19日仍正常營業，王姓業者說，說18日接到市府衛生局來電通知確診者足跡，環保局清潔大隊有來做消毒，店面自己每天也有做消毒，原以為不是餐飲業者沒有那麼容易中鏢，實在是非常意外。

業者表示，在疫情疫情還沒那麼嚴重之時就已經實施實聯制，每天都有做消毒，詢問過衛生局是否要自主歇業，得到回應是因不屬於餐飲業，客人採購物品只是短暫接觸不需要歇業，所以決定還是照常開門，在市府還未公布足跡時，上午就已在臉書網站向客人老實宣布有確診者來過，自己也去調過當天的監視器，當天同時段只有4個客人在店內，同時呼籲同時段在店內的客人也要注意自己身體健康。

他坦言，店內除了寵物用品還有寵物美容洗澡，不確定確診者當天是來買東西還是送狗狗洗澡，自己當然還是很害怕，店內有5名員工，也做好身體狀況監控，做生意無法篩選上門的客人，相信確診者自己當時也不自覺健康以出狀況，目前只能共體時艱，希望所有人都落實做好防疫工作。

中壢Nova也中鏢，行銷企劃科長袁雲龍說，19日提早在6點歇業全館大消毒，20日下午1點恢復營業，目前全館有48家店舖，嚴格遵守防疫措施，出入口也只剩2個採實聯制，因為疫情關係客人真的少很多，希望這波疫情導致各行各業寒冬盡快度過。

(中時 )