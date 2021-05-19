台灣透過COVAX採購的第2批40萬劑AZ疫苗，最快傍晚抵達台灣。藥師林士峰直言，AZ疫苗的保護力只有八成，但這並非大家最憂慮的問題，真正嚴重的問題是，「AZ對於變種病毒的保護力，遠遠不及BNT、默德納疫苗，且極罕見的血栓問題，才是醫界顧慮的點」。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次40萬400劑是從COVAX分配到，同樣是由韓國過來，他已要求食藥署盡速封籤檢驗，預計1周後才能開始運用，疫苗有效期到8月31日。而國內目前取得的2批AZ疫苗，分別是直接洽購的11.7萬劑以及自COVAX所分配19.92萬劑，將分別在5月底以及6月15日到期。

行政院上午宣布40萬劑AZ疫苗將於今日抵台，中央流行疫情指揮中心表示，疫苗下午運抵桃園國際機場。（示意圖，達志影像)

藥師林士峰19日發文表示，他的看法與台北市長柯文哲夫人陳佩琪醫師相同，都在等「我們認為更好的疫苗進來再施打」，萬一台灣真的只有AZ疫苗可以打，為了群體免疫，即使不滿意，還是得硬著頭皮打AZ疫苗。而AZ疫苗的保護力只有八成，大家對AZ的疑慮從來不是他們略低的保護力而已，而是AZ對於變種病毒的保護力似乎是遠遠不及他牌(BNT、默德納疫苗)。

藥師林士峰。（圖／取自林士峰臉書）

美國、歐洲相繼出現民眾施打AZ疫苗及嬌生疫苗後，體內出現不尋常血栓症狀、甚至死亡案例，歐盟藥品管理局（EMA）已建議將罕見血栓症狀列為AZ疫苗極罕見副作用，丹麥政府已於4月中宣布全面停打AZ疫苗，多個國家已限制長者施打。

今天下午40萬劑AZ疫苗即將抵台 哇....台灣目前只買到AZ疫苗，可是這則報導把BNT、莫德納跟AZ一起比較，AZ疫苗的保護力雖然只有八成，但是我們對AZ的疑慮從來不是他們略低的保護力而已，而且AZ對於變種病毒的保護力似乎是遠遠不及他牌... 由藥師林士峰發佈於 2021年5月18日 星期二

(中時新聞網)