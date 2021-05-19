有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌舵的方舟投資（ARK Investment Management, ARK），關注市場上破壞式創新企業前景，並在2020年股災後，鎖定電動車大廠特斯拉投資，在去年獲得亮眼成績，然而，隨著科技股在2021年表現疲弱，並持續買進的加密貨幣相關標的持續下跌，其中方舟創新 ETF(ARKK)的表現今年已大跌近16%，從高點計算更是達到33%跌勢。對此，旗艦基金ARK本周一(17日)幾乎出清手上持有的蘋果股票，並同時加碼Coinbase。

Cathie Wood所掌舵的ARK在過去5年繳交出年化報酬率45%，加上去年逢低搶進特斯拉股價，報酬率遠遠超越大盤表現，獲得許多散戶投資人追捧，ARK的規模也成為主動式基金最大。此外，Cathie Wood也相當看好家貨幣前景，所以也買進支持加密貨幣交易的Square、PayPal，但該兩檔股票從今年高點以來分別下挫26%、20%。

全美最大的加密貨幣交易所Coinbase於4月上市以來，受到加密貨幣龍頭比特幣重挫，連以太幣等主流虛擬貨幣都出現大幅跌勢，至今股價已經下挫超過27%。

ARK的官網顯示每日買賣標的，方舟金融科技創新 ETF(ARKF) 周一賣出約18 萬 8,455 股蘋果，該部位價值約2,380萬美元，這也是Cathie Wood目前旗下還有蘋果的ETF，目前僅剩2,702 股。ARKK與方舟下一世代網路 ETF(ARKW)則是買進25 萬 9,897 股Coinbase，該部位價值約6,450 萬美元。

值得關注的是，Cathie Wood曾提及，由於ARK不能持有現金，所以把資金擺在類似現金的創新科技股保值，這類所提到的標的就是4大科技巨頭，包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google，也就是說隨著ETF淨值不斷回落，大批投資人贖回ARK，只能不斷賣出科技巨頭來回補，目前蘋果的股票幾乎出清，是否對ARK穩定淨值變化的工具用罄，值得市場關注。

(中時新聞網)