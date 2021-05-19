全國疫情三級警戒，為避免民眾流動及群聚感染風險，台中市府宣布即日起至6月8日暫停開放觀光旅遊相關場域，呼籲民眾在家防疫，封閉情形將視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心發佈的政策滾動調整，封閉處所如下。
1. 風景區：大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園（含沙灘區）。
2. 自行車道：東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道。
3. 登山步道：潭子新田、龍井竹坑南寮、大肚萬里長城、烏日知高圳。
4. 旅服中心：台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山。
5. 其他場域：谷關溫泉廣場泡腳池。
觀旅局提醒，防疫期間請減少聚集、聚會，注意社交安全距離，若違規且拒絕改善，將依傳染病防治法第70條第1項第3款「拒絕、規避或妨礙各級政府機關依第37條第1項第6款規定所定之防疫措施。」處新臺幣3千元至1萬5千元罰鍰，請民眾務必共同配合相關管制措施。
(中時 )
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