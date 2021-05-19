台中市政府封閉東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道等觀光旅遊相關場域。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

全國疫情三級警戒，為避免民眾流動及群聚感染風險，台中市府宣布即日起至6月8日暫停開放觀光旅遊相關場域，呼籲民眾在家防疫，封閉情形將視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心發佈的政策滾動調整，封閉處所如下。

1. 風景區：大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園（含沙灘區）。

2. 自行車道：東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道。

3. 登山步道：潭子新田、龍井竹坑南寮、大肚萬里長城、烏日知高圳。

4. 旅服中心：台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山。

5. 其他場域：谷關溫泉廣場泡腳池。

觀旅局提醒，防疫期間請減少聚集、聚會，注意社交安全距離，若違規且拒絕改善，將依傳染病防治法第70條第1項第3款「拒絕、規避或妨礙各級政府機關依第37條第1項第6款規定所定之防疫措施。」處新臺幣3千元至1萬5千元罰鍰，請民眾務必共同配合相關管制措施。

(中時 )