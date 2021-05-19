女星琳妲（林羿禎）是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，琳妲以天使臉孔和魔鬼身材，被不少球迷封為「啦啦隊女神」，人氣很夯的琳妲，平時也不吝嗇在網上曬美照，而琳妲今（19日）則曬出水手服照，不過她裙子太短讓美臀全被看光，琳妲豪曬辣照讓網友大飽眼福。

琳妲今早在網上發文：「早安了，誰跟我一樣....還沒睡」，不過網友全把焦點放在琳妲的辣照上，只見琳妲身穿粉色水手服，但由於琳妲身上的百褶裙長度太短，讓她的美臀全見客，誘人微笑線形狀呼之欲出，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言大讚：「Wow...曲線」、「看到屁屁ㄌ（了）」、「好辣」、「有蜜桃臀」、「哇，好漂亮的學生妹」。

琳妲曬火辣穿短裙，美臀全見客，誘人微笑線呼之欲出。（圖／取材自琳妲-林羿禎臉書）

有好身材的琳妲，不只辣曬水手服，她過去也曾把比基尼穿反而引發話題，琳妲的傲人美胸、小蠻腰和白嫩美肌全都露，好身材讓更是讓網友看得目瞪口呆。

26歲琳妲擁有四分之一的阿美族血統，她五官超漂亮，眼睛又圓又大、笑容甜美，而琳妲出道前曾在連鎖火鍋店擔任工讀生，琳妲為了扛家計，提早出社會賺錢，琳妲在學姊介紹下，幸運選上職棒啦啦隊員，同時，琳妲也在2016年成為網紅團體「反骨男孩」的成員，琳妲以高顏值和親和力狂圈粉，現在她除了是啦啦隊員之外，琳妲也身兼YouTuber、直播主，琳妲並豪砸百萬與反骨成員酷炫、蕾菈合資開餐酒館，事業成績相當亮眼。

(中時新聞網)